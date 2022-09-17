Karesi Belediyesi, Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile dezavantajlı gruplara yönelik olarak Avrupa Birliği projeleri üreterek, Engelsiz Yaşam Merkezi Kurulması için protokol imzaladı.

Karesi Belediyesi, Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile dezavantajlı gruplara yönelik olarak Avrupa Birliği projeleri üreterek, Engelsiz Yaşam Merkezi Kurulması için protokol imzaladı.

Karesi Belediyesi ve Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortak proje çalışmaları yürütecek. Bu çalışmalarda Engelsiz Yaşam Merkezi kurulması ve dezavantajlı gruplara yönelik olarak Avrupa Birliği projeleri yapılması planlanıyor. Kurulacak olan Engelsiz Yaşam Merkezinde engelli çocuk, genç ve yetişkinlerin nitelikli zaman geçirebilecekleri bir merkez oluşturulması, bu merkezde bireysel ve grup eğitimleri almalarının yanı sıra sanat ve spor kursları ile de ilgilenmeleri, böylece aktif yaşama katılımlarının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Protokol imzalandı

Yürütülecek çalışmalarda Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost’un katıldığı protokol töreni başkanlık makamında düzenlendi. İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Orkan, “İmzaladığımı protokol ile Karesi Belediyesi’nin uzmanlaştığı bir alan olan uluslararası projeler hazırlanması ve yürütülmesi konusunda da Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne destek olunması ve iki kurumun Erasmus KA2 Stratejik Ortaklıklar programında Hipoterapi konulu ortak proje başvurusunda bulunması hedefleniyor. Toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal projelerimiz devam edecek” dedi.