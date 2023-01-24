Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eurodesk Temas Noktası olan Karesi Belediyesi, lise ve üniversiteli gençleri Avrupa Birliği’ndeki eğitim programları fırsatları hakkında bilgilendiriyor. Karesi Belediyesi, 2022 yılının son 9 ayında binin üzerinde gence mentörlük ve danışmanlık hizmeti verdi.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eurodesk Temas Noktası olan Karesi Belediyesi, lise ve üniversiteli gençleri Avrupa Birliği’ndeki eğitim programları fırsatları hakkında bilgilendiriyor. Karesi Belediyesi, 2022 yılının son 9 ayında binin üzerinde gence mentörlük ve danışmanlık hizmeti verdi.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eurodesk Temas Noktası olan Karesi Belediyesi, mentörlük ve danışmanlık çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılının Nisan ayından buyana Eurodesk Temas Noktası olan Karesi Belediyesi, 9 ayda bin 68 gence bilgilendirmelerde bulundu. Çalışmalarda 260 kişi ile yüzyüze görüşmeler yapılırken, 808 kişiye ise mail yoluyla hizmet verildi.

Bilgilendirme faaliyeti dahilinde katılımcılara Karesi Belediyesi’nin hali hazırda yürütmekte olduğu AB projeleri hakkında bilgi verildi. Eurodesk Temas noktası olarak yapılacak çalışmalar anlatıldı.

Gençlere Avrupa fırsatları anlatılıyor

Yapılan çalışmaları hakkında bilgiler veren Karesi Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Özgür Aycil “Ülkemiz gençliği kendileri için yurtiçi ve yurtdışında sunulan imkan ve fırsatlar hakkında yeterince bilgi sahibi değiller. Bizde Karesi Belediyesi olarak başkanımız Dinçer Orkan’ın öncülüğünde bu programa başvuruda bulunmayı ve gençlere Avrupa Birliği fırsatlarını anlatmayı ve gençler ile Avrupa arasında bir köprü oluşturmayı kendimize vazife edindik. Bu bağlamda yaptığımız toplantıda Eurodesk, Time to Move, Avrupa Birliği Dayanışma Ağı (ESC) gibi programlar hakkında gençlerimizi bilgilendirdik. Eurodesk Temas Noktası olarak belediyemizin 4.katında Eurodesk Temas Noktası ofisini faaliyete geçirdik. Buraya gelecek olan tüm gençleri AB fırsatları hakkında bilgilendirmeye, Avrupa Birliği projeleri konusunda mentörlük ve danışmanlık yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Eurodesk nedir?

Eurodesk gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağıdır. 35 Avrupa ülkesinde faaliyette bulunan Eurodesk Bilgi Ağı, ülkemizde de Türk Ulusal Ajansı bünyesinde 2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Eurodesk Türkiye Temas Noktaları, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından, gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Türkiye’de toplam 64 ilde 106 Eurodesk Temas Noktası bulunmaktadır. Karesi Belediyesi Balıkesir ili sınırları içerisinde Eurodesk Temas Noktası olmaya hak kazanmış tek kurumdur.