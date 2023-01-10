Karesi Belediyesi kentteki yeşil alanların miktarını artırmak, Karesi’nin çehresini yeşille buluşturmak, şehir sakinlerinin kaliteli vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmak için "Daha Yeşil Bir Karesi" anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor, geleceğe nefes oluyor.

Karesi Belediyesi kentteki yeşil alanların miktarını artırmak, Karesi’nin çehresini yeşille buluşturmak, şehir sakinlerinin kaliteli vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmak için "Daha Yeşil Bir Karesi" anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor, geleceğe nefes oluyor.

Karesi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yeşil alan miktarının arttırılması, yeni ormanlık alanların ilçeye kazandırılması, bakımlı bir şehir için çalışmalarına devam ediyor. Park Ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçeye yeni park ve yeşil alanlar kazandırıyor. İlçeye yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırılırken, mevcut parklarda yenileme, bakım ve onarım çalışmaları ekipler tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.

4 yılda 3,5 milyon metrekare ot temizliği

Karesi Belediyesi, 2019-2022 yılları arasındaki 4 yıllık süreçte 19 yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirirken, 6 bin 251 adet bitki dikimi yaptı. Çalışmalar dahilinde yine bu yıllar içerisinde 30 adet oyun gurubu ve 498 adet aydınlatma direği montajı gerçekleştirildi. 460 adet donatı elemanı montajı yapılırken, 3,5 milyon metrekare ise kaldırım üzeri ve mezarlık içi yabani ot temizliği yapıldı. Yine çalışmalar dahilinde Kocaavşar Mesire alanı düzenlenirken, kent sakinlerinin tatil günlerini keyifli bir şekilde gerçekleştirebilecekleri 230 dönümlük bir alan şehre kazandırıldı.

Ayrıca 44 bin 322 metrekarelik alanda TBMM’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü, meclis üyeleri, Karesi’de doğan her bebek için ve Hayat Veren Dönorlar Hatıra Ormanıyla 990 adet fidan toprak ile buluştu.

Başkan Orkan: “Hedef kişi başı 25 metrekare yeşil alan”

Karesi Belediyesi’nde yeşil alan miktarını kişi başı 25 metrekareye çıkarma hedefleri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, özellikle çocukları önemsediklerini belirtti. Pandemi sürecinde vatandaşların nefes alabilecekleri yeşil alanların önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Orkan, “Belediye olarak mahallelerimize yeni nesil modern oyun parkları kazandırıyoruz. Parkların çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan, güven içerisinde ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilecekleri alanlar olmasını önemsiyoruz” dedi.