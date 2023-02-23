Karesi Belediyesi, deprem bölgesindeki vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak için Kendi Atölyesinde imal ettiği sobalar ile yakacak desteğini deprem bölgesine gönderecek.

Karesi Belediyesi, deprem bölgesindeki vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak için Kendi Atölyesinde imal ettiği sobalar ile yakacak desteğini deprem bölgesine gönderecek.

Karesi Belediyesi merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketlerinin ardından yardım ve destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, deprem bölgesindeki kış şartları nedeniyle afetzedelerin ısınma ihtiyacını karşılamak için kendi atölyesinde soba üretimine başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, imal etmeye başladığı sobaları ve vatandaşlar ile belediye personellerinin desteğiyle toplanan yakacakların hazırlıklarını sürdürüyor. Sobalarla birlikte yakacak odunlarda AFAD’ın belirlediği yerlere ulaştırılacak.

Başkan Orkan: “Vatandaşlarımızla tek yürek olduk”

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediyenin ve ilçe vatandaşlarının depremin ilk günlerinden itibaren bölgeye desteklerini sürdürdüklerini söyledi. Orkan “Deprem felaketinden dolayı ilk günden beri vatandaşlarımızla birlikte tek yürek olarak deprem bölgesine destek göndermeye çalışıyoruz. Mevsimin kış olması nedeniyle vatandaşlarımızın ısınma problemlerinin hat safhaya ulaştığını görüyoruz. Kendi atölyelerimizde ürettiğimiz sobalar ve vatandaşlarımız ile personelimizin destekleriyle hazırladığımız yakacakları bölgeye ulaştıracağız. Vatandaşlarımıza buradan tekrar çok çok geçmiş olsun diyoruz. Elbirliğiyle yardımlarımızı sürdüreceğiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun, yakınlarına da sabır dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.