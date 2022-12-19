Balıkesir’in Karesi ilçesinde belediyeye ait boş arazileri değerlendiren ekipler, toplamda 62 dönümlük 2 araziye buğday ekimi yaptı.

Balıkesir’in Karesi ilçesinde belediyeye ait boş arazileri değerlendiren ekipler, toplamda 62 dönümlük 2 araziye buğday ekimi yaptı.

Tarımsal kalkınmayı desteklemek ve boş arazileri değerlendirip, buğdaylar halkın kullanımına sunmak için kolları sıvayan Karesi Belediyesi, Şamlı Mahallesi’nde bulunan 2 adet tarlaya ilk ekimini gerçekleştirdi. Karesi Belediyesi’ne ait Şamlı Mahallesi’ndeki boş duran 31 bin 500 dönüm ve 31 bin 200 dönümlük, toplamda 62 dönümlük 2 araziye buğday ekimi gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tarlayı sürüp, tohumları toprak ile buluşturdu. Elde edilen ürünler ihtiyaca göre tohumluk ya da un olarak ihtiyaç sahiplerine verilecek.

Başkan Orkan: “Ürünler ihtiyaç sahiplerine verilecek”

Ekim çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Mahallemizde kullanılmayan arazimize buğday ekimi gerçekleştirdik. Özenle seçtiğimiz tohumları toprakla buluşturduk. Buğday hasadımızdan sonra elde ettiğimiz ürünleri duruma göre tohumluk yada un olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile buluşturacağız. Tüm imkanlarımızı halkımız için yararlı şekilde kullanmaya devam ediyoruz" dedi.