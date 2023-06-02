Katı Atık Getirme Merkezi ile kâğıttan metale, camdan plastiğe kadar toplam 14 grup atığı ayrıştırıp doğaya nefes olan Karesi Belediyesi, gelecek nesillerin çevre bilinçlerini geliştirmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Atık Getirme Merkezi’nde ilkokul öğrencilerini ağırladı.

Balıkesir’in ilk Atık Getirme Merkezi’ni faaliyete geçiren Karesi Belediyesi, çevreci ve sıfır atık konularında öncü olmayı sürdürüyor. Merkezde kâğıttan metale, camdan plastiğe kadar toplam 14 grup atığı ayrıştırıp doğaya nefes olan Karesi Belediyesi, gelecek nesillerin bilinçlenmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Karesi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Atık Getirme Merkezinde Fatih İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerine doğal varlıkların korunması, tükenebilir varlıkların ve çevrenin bilinçli kullanılması, enerjinin verimli kullanılması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve sıfır atık konusunda farkındalık kazandırılması amacıyla Sıfır Atık eğitim çalışması düzenledi. Katı Atık Merkezi’ne misafir olan öğrenciler, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın konuğu oldu. Çocuklara merkezi gezdiren Başkan Orkan, yine merkezde atıklardan üretilen kuş yuvalarını öğrencilerle birlikte boyadı.

“Atıkların geri dönüşümünü sağlıyoruz”

Karesi’nin her geçen gün büyüyen bir ilçe olduğunu ve nüfusunun 200 binlere ulaştığını söyleyen Başkan Orkan, “Buradan önce Fen Depo olarak adlandırdığımız yerde; Fen İşleri, Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüklerimiz vardı. Temizlik işleri için araç parkımızı büyüttük. Orası artık yetersiz gelmeye başladı. Almanya’da kardeş şehir gezimizde oradaki belediye başkanımız bize Katı Atık Merkezi’ni gezdirdi. Bundan çok etkilendik. Bunun artık Türkiye’de, Balıkesir’de de özellikle Karesi’de olması gerektiğini düşündük. Birçok konuda öncü bir ilçeyiz. Bu konuda da öncü olmak konusunda adımlar attık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’unda desteği ile Atık Getirme Merkezimizin çalışmalarına başladık. Biz atık malzemelerin, çöpe gidecek malzemelerin burada geri dönüşümünü sağlıyoruz. Geri dönüşüm çok önemli. Bir malzemenin sıfırdan elde edilmesi sürecinde, enerji, malzeme ve insan gücü maliyetleri yüksek. Biz burası ile büyük bir avantaj elde etmiş oluyoruz. Bu tesis ilerledikçe daha da gelişecek” dedi.

“Depremzedelerin ev eşyası ihtiyaçları karşılandı”

Karesi Atık Getirme Merkezi’nin sadece atıkları toplayan bir merkez olmadığını ifade eden Başkan Orkan, merkezin sosyal yardımlarda da önemli bir rol oynadığını belirtti. Orkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Sosyal yardımlar konusunda belediyemiz bütçesi her sene katlanarak büyüyor. Gördüğümüz en büyük problemlerden biri de eşya. Eşya yardımıyla ilgili ihtiyaç çok doğuyordu. Karesi Kaymakamlığı’nda Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın Karesi Belediyesi doğal üyesi. Orada bu ihtiyaç ile çok karşılaşıyorduk. Hazır böyle bir tesis yapmışken, yanında da bir bölümü depo gibi oluşturup buraya kullanılmayan ev eşyalarını bize vatandaşlarımız verdikleri taktirde kendi ustalarımızla onları yenileyerek, sıfır malzeme gibi ihtiyacı olanlara veriyoruz. Bu konuda da çok iyi durumdayız. Allah bir daha milletimize devletimize göstermesin. 6 Şubat’taki depremde de birçok depremzedemiz Balıkesir’e geldi. Onların eşya ihtiyacını, halkımızdan da Allah razı olsun buradan karşıladık. O kadar güzel bir iş oldu, iyi ki bunu yapmışız dedik.”

“Çevreci bir nesil yetiştiriyoruz”

Tesisin eğitim faaliyetlerine de destek olduğunu belirten Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, her hafta bir grup öğrenciyi tesiste ağırladıklarını söyledi. Tesiste öğrencilere sıfır atık ve çevre bilinci konusunda bilgilendirmelerde bulunduklarını ve atıklardan elde edilen malzemelerin hazırlanmasına ortak ettiklerini vurgulayan Orkan, “Öğrencilerimize burada katı atığın ne demek olduğunu, sıfır atığın nasıl bir şey olduğu gibi eğitimlere başladık. Bu işin eğitim ile başlayacağını düşünüyoruz. Eğitim ile başarılı olursak en azından bir neslimiz böyle yetişecek. Şuan atıkları biz topluyoruz. Ama öyle zaman gelecek ki buradaki bölmelere vatandaşlarımız kendi getirip atıklarını bırakacak. Balıkesir’de 20 ilçe içinde de bu tesisi kuran ilk biziz. Buna önem veriyoruz ilçe olarak. Daha iyi ve başarılı olmak istiyoruz. Öğrencilerimiz katı atıktan topladığımız malzemelerden yaptığımı kuş yuvaları vardı, öğrencilerimiz onları boyadı. Bu sosyalleşme ve çocukların aktifleşmesi çok önemli. Bu olgu çok önemli. Biz geleceğimizi böyle yetiştirirsek, daha hızlı ve güçlü ilerleme kaydederiz. Bunun da öncüsü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı Sıfır Atık Projesi. Bizde bunu Balıkesir olarak, Karesi olarak oluşturduğumuz bu tesis ile destekliyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz. Hem öğreniyorlar hem de kendilerini geliştiriyorlar” diye konuştu.

Başkan Orkan, öğrencilere gezi sonunda Katılım Belgesi vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atık Getirme Merkezi neler kazandırdı?

Karesi Atık Getirme Merkezi’nde bugüne kadar 10 ton metal atık toplandı. Toplanan metal atıklar ile 13 kg hammadde tasarrufu, 950 kg sera gazı, 6420 Kwh enerji tasarrufu, 30 metreküp depolama alanı kazancı sağlandı. yine merkezde toplanan ahşap atıklardan 20 adet köpek, 15 adet kedi, 30 adet kuş evi imal edildi. Toplanan 600 kg plastik atıklar kaynağında ayrıştırılarak; 24.60 kg sera gazı, 3464 Kwh enerji tasarrufu, 1.38 metreküp depolama alanı ve 9.78 varil petrol tasarrufu sağlandı.