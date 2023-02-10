Türkiye’yi etkileyen şiddetli depremler sonrası AFAD koordinesinde Hatay’da çalışmalarını sürdüren Karesi Belediyesi arama kurtarma timi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türkiye’yi etkileyen şiddetli depremler sonrası AFAD koordinesinde Hatay’da çalışmalarını sürdüren Karesi Belediyesi arama kurtarma timi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türkiye’nin güney doğusunu etkileyen şiddetli depremin ardından bölgeye hareket eden Karesi Belediyesi eğitimli 10 personel ile bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın talimatı ile deprem bölgesindeki afet seferberliğine destek olan arama kurtarma ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

10 ili etkisi altına alan depremlerin ardından tüm imkânlarını bölge için seferber ettiklerini belirten Belediye Başkanı Orkan, “Dualarımız deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla. Karesililer olarak bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya yaralarımızı hep birlikte sarmak için gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Balıkesirliler yardım için seferber

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölge için seferberlik ilan edildi. Balıkesirlilerde deprem bölgesine ulaştırmak istedikleri yardım malzemelerini belirlenen toplama alanları olan BM 75. Yıl Gençlik Merkezi ve Kurtdereli Spor Salonuna teslim ediyor. Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de hava muhalefeti nedeniyle yardımlarını götüremeyen vatandaşlarla, merkez arasında köprü görevi görüyor. Gerek muhtarlıklara bırakılan, gerekse de vatandaşların talepleri ile evlere giden ekipler yardım malzemelerini teslim alarak merkezlere ulaştırıyor. Ekipler yoğun yardım taleplerine kimi zaman yetişmekte zorlanıyor.