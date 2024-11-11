AK Parti Karesi İlçe Kongresi, teşkilat üyeleri ve delegelerin katılımıyla gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımı ile partililer büyük bir coşkuyla kongreye katılım gösterdi. Kongrede yeni ilçe yönetimi belirlendi.

Kongre hatırası olarak fidan dağıtımı

Kongre anısına katılımcılara çam ve defne fidanları hediye edildi. Bu fidanların, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirlediği özel bir bölgede dikilmesi planlandı.

Fidanlar toprakla buluştu

11 Kasım Pazartesi günü, teşkilat üyeler, yeni ilçe yönetimi ve çok sayıda partilinin katılımıyla fidanlar toprakla buluşturuldu. Bu anlamlı etkinlik, doğaya ve çevreye olan sorumluluğumuzu pekiştirdi. Peygamber Efendimiz’in “Kıyametin koptuğunu görseniz bile elinizdeki fidanı toprağa dikin” hadisinden ilhamla, kongre sonrası yeşil bir gelecek için adım atıldı. Yeni yönetimin ilçemize, Balıkesir’e ve tüm teşkilata hayırlı olsun. Karesi İlçe Teşkilatı olarak, ilçenin gelişimi ve doğanın korunması için çalışmalara devam edilecek.