Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (FOTOGEN) 40. yılına özel hazırlanan “Kare Kare İstanbul” isimli fotoğraf sergisi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergide 40 sanatçı 240 fotoğrafıyla yer aldı.

Türk fotoğrafının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 1985 yılında kurulan derneğin sergisinin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı. Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı serginin küratörlüğünü Zehra Çöplü üstlendi. İstanbul’un tarihi dokusunun, insanların yaşamlarına dair anların ve şehrin yaşanmışlıklarla dolu sokaklarının farklı sanatçıların gözünden keşfedildiği sergi 1 Şubat’a dek Galeri A+B’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.