Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından “Bursa’nın köşe taşları tarihi yapılar’ temasıyla düzenlenen Bursa Ulusal Fotoğrafçılar Maratonu’nun kazananları belirlendi. Kentin ziynetleri olan tarihi yapılar, kare kare görüntülenerek, kıymetli bir arşiv olarak kent belgeliğine kazandırılmış oldu.

Bursa’nın tanıtımına katkı sağlamak, tarihi açıdan doğal bir plato olan Bursa’nın değerlerini fotoğraf sanatıyla buluşturmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bursa Ulusal Fotoğrafçılar Maratonu, kazanan eserlerin belirlenmesiyle tamamlandı. Bursa ağırlıklı olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu 19 şehirden 300 fotoğrafçının başvurduğu maratonda toplam 742 fotoğraf yüklemesi yapıldı. Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenen maratonda, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Alper Bilsel, Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve BUFSAD Başkan Yardımcısı Alper Keskin, Büyükşehir Belediyesi Bursa Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Aziz Elbas, Gelişim Üniversitesi Radyo TV Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi Özlem Tuğçe Keleş, BUFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Savaş ve FOTOGEN Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Çöplü’den oluşan Seçici Kurul, dereceye giren eserleri belirledi.

Yapılan değerlendirmede, maratona Uşak’tan katılan Ufuk Turpcan birinci olarak, altın madalya ile 15 bin TL’lik para ödülünü almaya hak kazandı. Maratona İstanbul’dan katılan Adem Türkel ikinci olarak gümüş madalya ve 12 bin TL, Kayseri’den katılan İsmail Taşgeldi de üçüncü olarak bronz madalya ve 10 bin TL para ödülü kazandı. Mansiyona değer görülen Fatih Bayçora, Mert İsmail Şanal ve Muhammet Musab Gümüş ile Jüri Özel Ödülü’ne değer görülen Arif Miletli de 5000’er TL para ödülü almaya hak kazandı. Sergilemeye değer görülen 43 eserin sahibi de 1000’er TL para ödülü almaya hak kazandı.

Bursa’nın köşe taşı olan tarihi eserlerini kare kare kayıt altına alarak, kentin kültürel hafızasını tazeleyen fotoğrafçılar, ödüllerini 10 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30’da Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle alacak.