DÜZCE (İHA) – Düzce’nin güneydoğusunda yer alan Kardüz Yaylası yakınlarında kardüz çağlayanları ilk defa görüntülendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin güneydoğusunda yer alan Kardüz Yaylası yakınlarında kardüz çağlayanları ilk defa görüntülendi.

Düzce turizmde ilerlemeye devam ediyor. Bu çerçevede Valilik, ilin turistik alanlarının belirlenerek görüntülenmesi çalışmaları çerçevesinde Kardüz yaylası civarında ki alanlarda inceleme başlattı. Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Bozdemir’in incelemeleri çerçevesinde Kardüz Yaylasının güneydoğusunda kardüz çağlayanları ilk defa görüntülendi. Ortalama 750 metre dere yatağı içerisinde art arda 10’un üzerinde çağlayanlar görüntülenmiş oldu. Bu çerçevede Düzce’nin turistik alanlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.