Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Türkiye’de pek yaygın olmayan ve kişiye özel egzersiz testlerinde detaylı sonuç veren Solunum Fizyolojisi Kardiyopulmoner Egzersiz Testi Laboratuvarı aktif testlere başladı.

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde verilmeye başlanan Solunum Fizyolojisi Kardiyopulmoner Egzersiz Testi ile spirometrelik gibi bilindik testlerde normal çıkan sonuçlar daha da detaylandırılabiliyor. Özellikle sporcu, aktif egzersiz hayatı süregelen ve akciğerinde problem yaşayanlar için geliştirilen test bölgede tek olma özelliğini taşıyor. İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı Bilge Akgündüz, laboratuvarda yaptığı açıklamada, kardiyopulmoner egzersizin kullanım alanları ve yaralarından bahsetti.

Testin ülke genelinde pek yaygın olmadığını dile getirerek söze başlayan Bilge Akgündüz, “Bu yapılan egzersiz testi ülkemizde çok yaygın kullanılmamakta. Akciğer hastalıkları dışında spor hekimlerinin özellikle sporcuların kas kondisyonunu oksijen tüketiminin takip edilmesinde kullanılan bir yöntem. Bunun dışında yine kalp damar cerrahisinde koroner baypas öncesi ve sonrası. Ameliyatın planlanmasında ve yapılacak olan egzersiz testinin verilecek olan testi egzersiz programının. Beyinle ilgili bilgi vermesi için yine günümüzde öne çıkmakta olan bir test yalnızca göğüs hastalıkları değil kardiyoloji de kullanabileceği yaygın biçimde hatta belki de ileride bu yürüyüş bandı yerine bisiklet argo metresi yerini alacak. Testin, her herhangi bir invaziv girişimi yoktur. Dolayısıyla hastaya herhangi bir girişimi yapmaksızın kalp atımını takip ederek oksijen tüketim hızını takip ederek laktik asit düzeyinin hangi aşamada olduğunu, kas yorgunluğunun hangi düzeyde olduğunu gösteren hem monitörizasyon onla hem bisikletin olduğu bölgedeki tansiyon ölçümüyle kandaki oksijen düzeyinin takibiyle çok fazla parametrenin bir arada kullanıldığı bir test. Kardiyopulmoner egzersiz testi, standart yöntem, özellikle de fonksiyon kayıplarının belirlenmesinde ya da egzersiz programlarının hazırlanma haftasında kişiye özel raporlandı” diye konuştu.

“Spirometrelik normal sınırda olmasına rağmen şimdi hasta yoruldu”

Testin uygulandığı hasta konusunda bilgi de veren İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı Bilge Akgündüz, “Bizim hastamız meslek hastası akciğerde toz birikim hastalığı olan bir hasta. Artık bir o tozun kireçlenmiş halde akciğerleri olan bir vaka. Fonksiyonel kapasitesi solunum fonksiyon testi ile bildiğimiz spirometrelik normal sınırda olmasına rağmen şimdi hasta yoruldu. Sonucunu göreceğim büyük bir ihtimalle fonksiyonel kapasitesi solunum fonksiyon testinde normal olmasına rağmen wx pipet testinde düşük çıkacağını tahmin ediyoruz. Hastaların takiplerinin tedaviye yanıtlarının değerlendirilmesinde söylediğim gibi altın standart olarak geçen bir yöntem olarak kabul edilmekte. Bölgemizde zaten herhalde bizim şehir hastaneleri içerisinde tek bizim hastanemizde yapılıyor. Kişinin oksijen tüketimiyle alakalı laktik asit düzeyinin artık yükselip kas yorgunluğunun hangi düzeyde ortaya çıktığıyla ilgili çok daha detaylı bilgi veren bir yöntem bu. Yani bunun alternatifi yerine konulabilecek bir yöntem yok” dedi.