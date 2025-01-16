Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Dokumacı, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, hekim kadrosuna uzman isimleri dahil etmeyi sürdürüyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Dokumacı, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nin hekim kadrosu arasında yerini alarak hasta kabulüne başladı.

Prof. Dr. Barbaros Dokumacı, İzmir’de doğdu. ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde ilk 4 yılı okuduktan sonra, askeri öğrenci olması nedeniyle, Tıp Fakültesini 1985 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) tamamdı. 1986 yılında ise GATA’da stajyerliğini yaptı.

İhtisas eğitimini 1992 yılında tamamlayarak kardiyoloji uzmanı unvanını alan Prof. Dr. Dokumacı, GATA Kardiyoloji Anabilim Dalında Yardımcı Doçent unvanını alıp, Mayıs 1994 de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak göreve başlamış, daha sonra Eskişehir’de modern invaziv kardiyolojiyi başlatmıştır.

1996 yılında Hollanda Maastricht Üniversitesi’nde 6 ay süreyle Prof. Wellens’ın kliniğinde “ELEKTROFİZYOLOJİ” konusunda eğitim gördükten sonra, Türkiye’ye dönen Prof. Dr. Dokumacı, çalıştığı kliniğin aynı konuda bir merkez olmasını sağlamıştır. Prof. Dr. Dokumacı, 1996 yılında kardiyoloji anabilim dalında doçent unvanını aldı

1998 yılında Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından Türkiye’ye verilen ilk “Research Fellowship” bursu ile tekrar 6 ay süre için Maastricht’e gitmiş, Türkiye’ye döndükten sonra Osmangazi Üniversitesi’ndeki görevinden ayrılmıştır.

1998’de SSK Eskişehir Bölge Hastanesinde kardiyoloji uzmanı olarak göreve başlayan Dr. Dokumacı, SSK Hastanelerindeki ilk “Elektrofizyoloji laboratuarını” kurmuş ve Eskişehir hastanesini sayılı kalp merkezlerinden biri haline getirmiştir.

2003 yılından sonra özel sektörde çalışmaya başlayan Dokumacı, 2014 yılında profesör unvanını almıştır. Kardiyolojinin tüm alanları ile ilgilenmektedir.