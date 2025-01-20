Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kaplan Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletmeye devam ederek, kadrosuna Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kaplan’ı dahil etti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başlayan Doç. Dr. Mehmet Kaplan’ın uzmanlık alanları arasında: Koroner anjıyografi ve Stent Tedavisi, OCT ve IVUS ile Koroner Damar İçi Değerlendirme Bu Yönde Medikal Tedaviler, Zorlu Perkütan Koroner Girişimler, Uzun Süredir Tıkalı Zorlu Koroner Damar Açma Yanı CTO İşlemi, BT Anjiyo, Karotis Arter Stentleme, Ekokardiyografik İnceleme, Sağ Kalp Kateterizasyonu, TAVİ, PDA Kapama İşlemleri, VSD Kapama İşlemleri, Kapama İşlemleri, Dirençli Hipertansiyon Hastalarında renal denervasyon, Periferik Arter Anjiyografi ve Stent Tedavisi, Kalp Pili Uygulamaları, Mitraclip, triclip, Aort Anevrizmalarına Stent uygulaması bulunuyor.