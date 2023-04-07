Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Korhan Soylu, sağlıklı bir kalp için ay yiyip, çok hareket edilmesi gerektiğini söylerken, Uzm. Dr. Ahmet Yanık ise hafta 3 gün düşük tempoda yapılan koşunun kalp sağlığına iyi geldiğini ifade etti.

Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle özel tavsiyelerde bulunan Medicana Sağlık Gurubu kardiyologları; kalp ve damar hastalıklarına karşı vatandaşları çok hareket etmeleri ve yemek miktarlarını ayarlamaları konularında uyardı. Prof. Dr. Soylu, yemeklerin miktarına dikkat çekerken, Uzm. Dr. Yanık da hareketin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Soylu: “Sağlıklı bir kalp için az yiyip, çok hareket”

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Korhan Soylu, “Teknolojinin gelişmesi, gittikçe artan hareketsizlikle beraber dünyada artan hastalıkların başında şeker hastalığı, şişmanlık gibi problemler gelmektedir. Bunlar kalp sağlığının bozulmasında en önemli büyük risk faktörleridir. Hastaların ya da hasta adaylarının bu konuda yapacakları en önemli şey bu konudaki olumsuzlukları düzelmektedir. Daha fazla hareket etmeleri, daha az yemekleri gerekmektedir. Egzersiz konusunda ise hastaların düzenli egzersiz yapmaları çok önemlidir. Bunun dışında yemek konusunda da birçok hastanın ne yemek istediğini merak ediyoruz. Aslında buradaki temel davranışın yemek miktarına da dikkat edilmesi gerekir. Yemeğin içeriği dışında da miktarda çok önemlidir. Birçok hasta aslında sağlıklı gıdalar yiyerek sağlığına kavuşacağını düşünüyor. Bu çok doğru bir algı değil. Bazı atıştırmalık daha sağlıklı olduğu konusunda şüphe yok ancak miktar çok önemlidir. Hastalara verilmesi gereken mesaj az yiyip çok hareket etmeleridir. Yürüme, bisiklete binme gibi aktiviteler özellikle kalp sağlığı açısında olumlu sonuçlar doğuran hareketlerdir" dedi.

Uzm. Dr. Yanık: “Haftada 3 gün koşu hafif tempo koşu”

Hafif tempo koşunun kalbe iyi geldiğine değinen Uzm. Dr. Ahmet Yanık, “Kalp damar hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en sık ölüm sebeplerinden biri. Hipertansiyon, şeker hastalığı, sigara kullanımı, ailede kalp hastalığı olması, obezite, hareketsiz yaşam gibi durumlarda kalp hastalıklarına yakalanma riskini artmaktadır. Düzenli beslenme ve egzersiz kalp sağlığını koruma açısından önemlidir. Haftada en az 3 gün, 30-45 arasında hafif tempolu yürüyüş kalp hastalarına ve kalp hastalıklarından korunmada önerilmektedir. Ayrıca, kalp hastalığı bulunan kişilerin düzenli kontrollerini yaptırmaları ve takip eden hekiminin verdiği tedaviyi aksatmamaları önerilmektedir" diye konuştu.