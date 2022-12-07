Kardeşlik Destanı Gösterisi, Bursagaz çalışanları ve aileleri, Bursa yerel medya temsilcileri, paydaşlar ve davetli misafirlerin büyük beğenisini topladı.

Kardeşlik Destanı Gösterisi, Bursagaz çalışanları ve aileleri, Bursa yerel medya temsilcileri, paydaşlar ve davetli misafirlerin büyük beğenisini topladı.

Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak değerlerini, Türk halklarının tarihsel ve kültürel gelişimlerini danslarla anlatan muhteşem gösteriyi, aralarında belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile SO CAR Türkiye çalışanları ve ailelerinin de yer aldığı yaklaşık bin kişi izledi. 70 sanatçıdan oluşan dev kadronun performansı ise izleyicilerden büyük alkış aldı.

Kardeşlik Destanı, Türkiye ve Azerbaycan’ın geçmişten bugüne, tarihini, kahramanlarını, ozanlarını ve iki ülkenin kültürel zenginliğini anlattı. Teatral dans gösterisi, halk örnekleri, ozan-aşık sanatı, destanlar, müzik, folkloru, tasavvuf, tarihsel kahramanlıklar ve yardımlaşmalar ile Türk topluluklarının ortak değerlerini odak noktasına aldı.

Kardeşlik Destanı, 8 Aralık’ta Aliağa İzmir’de sanatseverlere buluşacak.