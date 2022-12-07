Kardeşlik Destanı Gösterisi, Bursagaz çalışanları ve aileleri, Bursa yerel medya temsilcileri, paydaşlar ve davetli misafirlerin büyük beğenisini topladı.

Kardeşlik Destanı Gösterisi, Bursagaz çalışanları ve aileleri, Bursa yerel medya temsilcileri, paydaşlar ve davetli misafirlerin büyük beğenisini topladı.

Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak değerlerini, Türk halklarının tarihsel ve kültürel gelişimlerini danslarla anlatan muhteşem gösteriyi, aralarında belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile SO CAR Türkiye çalışanları ve ailelerinin de yer aldığı yaklaşık bin kişi izledi. 70 sanatçıdan oluşan dev kadronun performansı ise izleyicilerden büyük alkış aldı.

İnegöl’de 616 aileye 924 bin lira ısınma yardımı yapıldı İnegöl’de 616 aileye 924 bin lira ısınma yardımı yapıldı

Kardeşlik Destanı, Türkiye ve Azerbaycan’ın geçmişten bugüne, tarihini, kahramanlarını, ozanlarını ve iki ülkenin kültürel zenginliğini anlattı. Teatral dans gösterisi, halk örnekleri, ozan-aşık sanatı, destanlar, müzik, folkloru, tasavvuf, tarihsel kahramanlıklar ve yardımlaşmalar ile Türk topluluklarının ortak değerlerini odak noktasına aldı.

Kardeşlik Destanı, 8 Aralık’ta Aliağa İzmir’de sanatseverlere buluşacak.