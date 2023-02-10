“Kardeşliğimizin hakkını vermeye geliyoruz” sloganıyla deprem bölgesi Adıyaman’a gitmek üzere yola çıkan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas İl Başkanlığı üyeleri, bölgede yaraları saracak.

“Kardeşliğimizin hakkını vermeye geliyoruz” sloganıyla deprem bölgesi Adıyaman’a gitmek üzere yola çıkan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas İl Başkanlığı üyeleri, bölgede yaraları saracak.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaşanan büyük yıkımın yaraları sarılmaya çalışılıyor. Deprem bölgesinde yapılan yardım seferberliğine bir yenisi daha eklendi. MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun koordinesinde deprem felaketinde zarar gören vatandaşlar için gıda, giyecek ve ısınma sorununu ortadan kaldıracak ekipmanlarla birlikte 2 tır, 2 pikap, 2 minibüs, 7 araç ile birlikte 50 kişilik teşkilat mensubu Adıyaman’a doğru yola çıktı.