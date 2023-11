Çorum’da abi ile kardeş arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Kafkasevleri 20. Sokak’ta bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H. (18) ile abisi O.H. (23) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine abi O.H. yanında bulundurduğu bıçak ile kardeşi M.H.’yi bacağından bıçakladı. Yaralı halde olan M.H. de abisinin elinden bıçağı alarak abisini yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı M.H. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılırken, abi O.H. kendi imkanları ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.