Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında otomobili kullandığı iddia edilen Ö.B. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

7 Mart Salı akşamı saat 19.30 sıralarında Zeytinada Mahallesi Sazak mevkiinde meydana gelen trafik kazasının ardından firar eden ve aracı kullandığı iddia edilen Ö.B. isimli şahıs, dün Gazipaşa’da jandarmaya teslim oldu. Karakoldaki işlemleri tamamlandıktan sonran Gazipaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Ö.B. Gazipaşa Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan Ö.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Kaza, salı akşamı saat 19.30 sıralarında Zeytinada Mahallesi Sazak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur’dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan N.O.’nun üzerine kayıtlı 07 HHV 59 plakalı otomobil, Gazipaşa istikametinden Anamur istikametine seyir halinde olan Fahri Oğuz (39) idaresindeki 07 E 0172 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, motosiklet ve üzerinde bulunan iki kardeş, 30 metre savrularak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen feci kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Tevfik Oğuz (38) olay yerinde hayatını kaybetmiş, motosiklet sürücüsü Fahri Oğuz ise ağır yaralanmıştı. Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.