Samsun’da alacak-verecek meselesi yüzünden kardeşini av tüfeğiyle bacağından vuran ağabey, adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Samsun’un Kavak ilçesinde dün gece meydana gelen olayda, 2 kardeş farklı otomobillerle trafikte seyir halindeyken durmuş, araçlarından inen kardeşler arasında çıkan tartışmada ağabey A.İ., kardeşi N.İ.’yi bacağından vurarak olay yerinden kaçmıştı. Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan A.İ. emniyetteki ifadesinin ardından bugün Kavak Adliyesine sevk edildi. İfadesinde kardeşiyle aralarında alacak-verecek meselesi olduğunu ve olayın bu yüzden çıktığını söyleyen A.İ. hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.