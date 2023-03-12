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Olay yerine giden sağlık görevlileri kan kaybeden M.A.’yı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Evden kaçan kardeş ise saklandığı aynı binada yakalandı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kervansaray Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.A. ile beraber yaşadığı kardeşi G.A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kendisine hakim olamayan G.A., kardeşi M.A.’yı karnından bıçakladı. Genç kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli’de bir genç, evde çıkan tartışma sonucu beraber yaşadığı kardeşi tarafından karnından bıçaklandı.

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