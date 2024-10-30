Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan Hüsnü Erciyas, kardeşine bir günlüğüne emanet olarak verdiği aracı kazaya karışınca hayatı karardı.

Edinilen bilgiye göre Hüsnü Erciyas (40), 26 Mayıs 2024 tarihinde eşi Yıldız Erciyas adına kayıtlı minibüsü, kardeşi Bahadır Erciyas’a ihtiyacı nedeniyle bir günlüğüne verdi. Aynı tarihte Bahadır Erciyas, merkeze bağlı Esenli kasabasından Sorgun istikametine gelirken Küçükköhne köyü yakınlarında bisikletli bir çocuğa çarparak ölümüne sebep oldu. Bu olayın ardından Bahadır Erciyas tutuklanarak Yozgat E-Tipi Cezaevine gönderildi.

Kazanın ardından araç Hüsnü Erciyas’ın eşi Yıldız Erciyas’ın üzerine kayıtlığı olduğu için Agah Efendi Mahallesi’nde şu an oturmakta oldukları ev, iş yeri ve tüm banka hesaplarına haciz geldi. Yaklaşık 1 milyon 850 bin lira sigorta şirketinden ceza gelirken, 1 milyon 500 bin lira ise kan bedeli cezası geldi. Yaşanan bu olayın ardından 40 yaşındaki Hüsnü Erciyas, hayatının altüst olduğunu belirterek, “Şu an çok zor durumdayım. Minibüs eşimin adına olduğu için kazanın ardından tüm cezalar bana geldi. Evim, iş yerim ve tüm banka hesaplarıma haciz konuldu. Çok zor durumdayım. Hayatım altüst oldu. Eve gidemez hale geldim. Ne yapacağımı bilemez hale geldim. Kazayı yapan kardeşim, cezasını çeken benim” dedi.