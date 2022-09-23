Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde doğum gününden 3 gün önce iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Zümrüt Bayram Gül, son yolculuğuna uğurlandı. Ayakta güçlükle duran yakınlarının feryatları ve kardeşinin tabuta yaşlı gözlerle son dokunuşu yürekleri dağladı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde doğum gününden 3 gün önce iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Zümrüt Bayram Gül, son yolculuğuna uğurlandı. Ayakta güçlükle duran yakınlarının feryatları ve kardeşinin tabuta yaşlı gözlerle son dokunuşu yürekleri dağladı.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı’nda 22 Eylül Perşembe günü meydana gelen kazada, sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpışmıştı. Kazada, S.Y., B.Ö., M.B. ve Zümrüt Bayram Gül (24) isimli 4 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Zümrüt Bayram Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

1 yıl önce evlenen ve 2 gün sonra doğum günü olan 24 yaşındaki Zümrüt Bayram Gül, hastane işlemleri sonrasında evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Zümrüt Bayram Gül, Serdivan Yazlık Orta Mahale Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Serdivan Yazlık Merkez Mezarlığı’na defnedildi. Ayakta güçlükle duran yakınlarının feryatları ve kardeşinin ablasının tabutuna yaşlı gözlerle sevmesi yürekleri dağladı.