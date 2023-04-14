Valide Malhatun Anaokulu idarecileri, öğrenci, öğretmen ve aileleri “Bayram dediğin birlikte güzel olur, çocuklar mutluysa çifte bayram olur” sloganı ile hareket ederek deprem bölgesinden bir okula kucak açtılar.

Yaklaşan Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile Hatay Defne Kazım Karabekir İlkokulu Anasınıfı ile Kardeş Okul olarak "Kardeşimle 23 Nisan" projesini başlattılar.

Okul idaresi tarafından yapılan açıklamada, “Bayramı birlikte kutlamak için mektuplarıyla, resimleriyle, minicik elleriyle ve kocaman yürekleriyle her şeyi tek tek paketleyen çocuklar tam bir dayanışma örneği oldular. Hatay’a giden öğretmenler çocuklara bayram sevincini yaşatmak için etkinlikler yaptılar. Bayram çocuklarla güzel, bayram çocukların. Onların yüzü gülerse bize zaten bayram” denildi.