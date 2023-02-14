Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası tüm Türkiye’de bölge için başlatılan yardım seferberliğinde duygulandıran mesajlar gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası tüm Türkiye’de bölge için başlatılan yardım seferberliğinde duygulandıran mesajlar gelmeye devam ediyor.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Ortaca Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına montun cebinde not ile yardım kampanyasına katılan küçük bir çocuk, kampanyaya 50 lira ve bir de not bıraktı. Notta, “Kardeşim, keşke çok daha fazla yardımcı olabilseydim. Özer dilerim. Allah yardımcımızdır. Dualarım sizlerle” yazdı.

Ortaca Belediye ekipleri tarafından deprem bölgesine götürülen yardımların ayrıştırılması esnasında mont cebindeki notu gören ekipler, yardımı yerine ulaştırmanın mutluluğunu paylaştılar. Montu ve yardımı ulaştıran ekipler yardımı yapanlara da notla cevap verdiler.

Ortaca Belediyesi ekipleri, “Belediyemiz tarafından toplanan eşyalar deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaşmaya devam ederken, küçük kardeşimizin montunun cebine bıraktığı not dikkat çekti. Montun ve notun yerine ulaşmıştır güzel kardeşimiz teşekkür ederiz” denildi.