Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, akraba aileler arasındaki husumet nedeniyle kardeşi öldürülen yaralı kadın da hayatını kaybetti.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, akraba aileler arasındaki husumet nedeniyle kardeşi öldürülen yaralı kadın da hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay 24 Ocak Salı günü ilçeye bağlı Karakütük köyü Poluçlar Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Aralarında uzun zamandır husumet olduğu öğrenilen aileler arasındaki tartışmada S.P., yanında bulundurduğu tabanca ile kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Ahmet Poluç (50) olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmet Poluç’un kız kardeşi İlay Poluç (53) başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İlay Poluç, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, köyde başka bir olay çıkması ihtimaline karşı da geniş güvenlik tedbiri aldı. 5 gündür hastanede tedavisi süren İlay Poluç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.