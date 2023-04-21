Antalya’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, bayram sabahı ağabeyi tarafından gözyaşları ile teslim alındı.

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Aksu ilçesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esat Akar (22) yönetimindeki 07 ASF 252 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden ve sürücüsü öğrenilemeyen bir ciple çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Esat Akar kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cip sürücüsü olay yerine gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu’na getirilen Akar’ın cenazesi, bugün sabah saatlerinde yakınlarına telsim edildi. Akar’ın cenazesini ağabeyi Harun Akar gözyaşları içerisinde teslim aldı. Cenaze aracındaki kardeşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döken acılı ağabeyi yakınları teskin etti. Gencin cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.