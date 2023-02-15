Deprem bölgesi Malatya’ya gönderilen kolinin içinden çıkan mektup jandarma ekiplerini duygulandırdı. 7 yaşındaki bir çocuğun kardeşi ile birlikte biriktirdiği kumbarasını depremzedelere gönderdiği öğrenildi.

Deprem bölgesi Malatya’ya gönderilen kolinin içinden çıkan mektup jandarma ekiplerini duygulandırdı. 7 yaşındaki bir çocuğun kardeşi ile birlikte biriktirdiği kumbarasını depremzedelere gönderdiği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem, 10 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde binlerce insan hayatını kaybederken, yine binlercesi yaralandı. Bir yandan deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, bir yandan da depremin yaraları sarılıyor. Bu çerçevede Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kovancılar Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personelleri Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde görevlerini sürdürüyor. Ekipler, kolilerin içerisinden çıkan mektupları okudu. Çocuklar tarafından depremzedelere yazılanlar mektuplar duygulandırdı. Bir yardım kolisinde kıyafetler bir miktar para ve mektup çıktı. Mektupta 7 yaşındaki Yavuz Selim’in kardeşiyle birlikte biriktirdiği kumbarayı depremzedelere gönderdiği ortaya çıktı. O anlar jandarma ekiplerini duygulandırdı.

Mektupta, “Ben Yavuz Selim, 7 yaşındayım. Amasya’da yaşıyorum. 5 yaşındaki kardeşim Zehra ile birlikte soğukta üşümemeniz için bir şeyler hazırladık. Kumbaradaki biriktirdiğimiz paraları ve koliyi size ulaştırması için babama verdik. Allah yardımcınız olsun” ifadeleri yer aldı.

Başka bir mektupta ise “Size dua ediyoruz. Geçmiş olsun. Allah yardımcınız olsun. Bir Muhammet olur Cizre, 6A sınıfı” yazıldığı görüldü.