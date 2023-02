Bosna Hersek’in Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hacıbayriç, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret ederek taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bosna Hersek’in Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hacıbayriç, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret ederek taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye’nin 10 ilinde büyük yıkıma neden olan depremler, birçok ülkede olduğu gibi kardeş ülke Bosna Hersek’i de derinden üzdü. Osmangazi Belediyesi’nin kardeş şehirlerinden Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hacıbayriç, Bursa’ya gelerek Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a taziye ziyaretinde bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Üftade Hazretleri’nin türbesine giderek dua eden İbrahim Hacıbayriç, Türk halkının acısını paylaştıklarını ifade etti.

Türkiye’deki afette yaşanan can kayıpları ve yıkımların kendilerini çok üzdüğünü belirten Hacıbayriç, hayatını kaybedenlerin yakınları için başsağlığı, yaralılar için de acil şifalar dileyerek, “Dünya, uzun zamandır böyle bir felaket görmedi. Kardeş ülkemiz Türkiye’de depremden olumsuz etkilenen kardeşlerimizin her zaman yanlarındayız ve imkanlarımız dahilinde yardımda bulunmaya hazırız. Eminim ki, Türk halkının kırılmaz ruhu her zamankinden daha fazla hakim olacak ve bu trajediden daha da güçlü çıkacaktır. Deprem bölgesindeki enkaz kaldırma başta olmak üzere birçok çalışmayı gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi ekiplerine de kolaylıklar diliyorum.” dedi.

Taziye ziyareti için Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hacıbayriç’e teşekkür eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da depremin yaralarını en kısa zamanda sarabilmek için hep birlikte büyük gayret gösterdiklerini belirterek, “İnşallah, büyük dayanışma ile bu günleri atlatacağız. Rabbim, deprem bölgesinde olan tüm vatandaşlarımız ve çalışanlarımızın yardımcısı olsun.” ifadelerini kullandı.