Söke ile kardeş şehir Shönebeck’in yürüttüğü ortak proje kapsamında bu kez Almanya’nın Shönebeck’ten gelen gençler Söke’ye geldi.

Söke’nin kardeş şehri Almanya’nın Schönebeck Elbe kentinden gelen gençler, Söke’nin kültürel, sosyal ve ekonomik hayatını yakından tanıma fırsatı buldu. Belirlenen program dahilinde çeşitli atölye çalışmaları yapan gençler Söke’nin tarihi mekanlarını gezerek yakından tanıyor. Tarihi Rum Evlerinin bulunduğu Kemalpaşa Mahallesi gezilirken, Priene Antik Kenti, Doğanbey gezisi de yapıldı.

Kentin zengin tarihini ve kültürel mirasını öğrenen Alman gençler, aynı zamanda Söke ekonomisinin bel kemiği olan pamuk üretimini de yerinde inceledi.

Pamuk tarlalarına yapılan ziyaret sırasında, gençler pamuğun tarladan fabrikaya uzanan yolculuğuna tanıklık etti. Pamuğun fabrikada işlenmesine ve ipliğe dönüşümüne kadar olan süreci yakından gözlemleyen ziyaretçiler, üretim aşamalarının detaylarını öğrenme fırsatını yakaladı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Gençlik Buluşması kapsamında Söke’de bulunan Alman misafirleri belediyede ağırladı. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, kardeş şehir ilişkilerin her geçen yıl daha da güçlendiğini belirtti. Gençlere Almanca hitap etmeyi de ihmal etmeyen Başkan Arıkan; grup adına plaket veren Ines Grimm-Hübner’a yöresel ürünlerin içinde olduğu hediye paketi takdim etti.

Başkan Arıkan, “Bu tür kardeş şehir programları sayesinde kültürel ve ekonomik bağların güçlenmesi, her iki kent arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlıyor. İnşallah konuklarımız Sökemizden mutlu ayrılırlar” dedi.