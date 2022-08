Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Kardeş şehirler öğrenci değişim programı' çerçevesinde, kardeş şehir yönetimi Almanya Oberhausen Belediyesinin işbirliği ile Oberhausen kentine düzenlenen program sona erdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Kardeş şehirler öğrenci değişim programı' çerçevesinde, kardeş şehir yönetimi Almanya Oberhausen Belediyesinin işbirliği ile Oberhausen kentine düzenlenen program sona erdi. Program için seçilen 9 öğrenci, Mersin'e döndü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, program için Büyükşehir Belediyesinin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan duyuruya başvuru yapan öğrenciler ile yapılan mülakatlarda, öğrencilerin İngilizce seviyeleri ve akademik başarıları dikkate alındı. Başvuru ve değerlendirme süreci sonucunda, Mersin ekibinde yer almak üzere 14-18 yaşları arasında 9 öğrenci seçildi. Öğrencilere Büyükşehir Belediyesinden 2 personel eşlik etti. Açılış töreninde, öğrenciler yer alacakları projeler için kura çekti ve isteyenler proje konularını kendi aralarında değiştirdi. Böylece her öğrenci, ilgisine yönelik bir projede yer almış oldu. Programın 3 günü tamamen proje günleri olarak gerçekleştirildi ve öğrenciler her bir proje gününde aşamalı olarak kendilerini geliştirdi.

Spor projelerinde profesyonel antrenörler tarafından çalıştırılan öğrenciler, yoğun fiziksel efor sarf etti ve ilgili spor dalının temel yetkinliklerine sahip oldu. Sanatsal projelerde çalışan öğrenciler, öğrendikleri beceriler ile kapanış töreni için bir gösteri hazırladı. Koro halinde şarkı söyleyen, dans eden ve enstrüman çalan öğrenciler, tüm katılımcılara kazanımlarını sergiledi. Dikiş ve kabartma projelerinde ise öğrenciler, ülkelerine götürmek üzere hatıralık el sanatları ürünleri hazırladı.

Her öğrenci bir sosyal sorumluluk projesi yerine getirdi

'Sosyal gün' ise öğrencilerin çevresel veya sosyal bir başlık altında görev alarak bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirmelerine sahne oldu. Öğrenciler gruplara ayrılarak belirlenen parklarda çöp toplamak, bahçe işleri yapmak, sebze paketlemek ve kasalamak gibi ekoloji temalı günlük projelere dahil oldu. Sosyal başlıklarda yer alan öğrenciler ise kreşler ve huzurevlerini ziyaret ederek çocuklar, yaşlılar ve engelli bireylerle vakit geçirdi.

Öğrenciler, programın en faydalı taraflarından birinin, içinde bulundukları sosyal ortam olduğunu ifade etti. Farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen yaşıtları ile birlikte çalışmanın ve öğrenmenin yanı sıra, yanlarında kaldıkları ev sahibi aileler ile vakit geçiren öğrenciler, yabancı dil becerilerini ve sosyal yeteneklerini geliştirirken aynı zamanda özgüven kazandı.

10 farklı ülke 100 öğrenci

Programa 10 farklı ülkeden gelen yaklaşık 100 öğrenci katılım sağladı. Öğrenciler; futbol, basketbol, hentbol, judo gibi spor dallarına ek olarak dans, şarkı söyleme, piyano, bateri, soyut resim gibi sanatsal alanlar ile ilgili projelerde yer aldı, dikiş ve kabartma gibi el sanatlarını öğrenme fırsatı elde etti. Aynı zamanda öğrenciler, kamusal alanların temiz tutulmasına yönelik ekip çalışmaları ile kreş ve huzurevi ziyaretleri sayesinde sosyal sorumluluk duygularını geliştirdi. Program süresi boyunca ev sahibi aileler ile kalan, diğer ülkelerden yaşıtları ile arkadaşlık kuran ve takım çalışması içinde bulunan öğrenciler, farklı kültürleri tanıma ve kalıcı dostluklar geliştirme imkanı elde etti.

Öğrenciler ülkeye mutlu döndü

Programa katılan 9 öğrenci de yaşadıkları tecrübeleri mutlulukla aktardı. Katılımcı öğrencilerden Berkay Atasoy, “Burada farklı ülkelerden farklı insanlarla iletişime geçtim. Bu programa katıldığım için gerçekten çok mutluyum. Ülkeme çok iyi hislerle dönüyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesine ve Vahap Başkana çok teşekkür ederim” dedi.

Arda Fırat Gök ise “Bu program Almanya Oberhausen kentinde 10 farklı ülke tarafından gerçekleştirildi. Bu iki haftalık süreç içerisinde farklı ülkelerden arkadaşlık edinme şansı buldum. Bu da yabancı dilimin gelişmesine oldukça büyük katkı sağladı” diye konuştu.