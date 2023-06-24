Marmaris’i ziyaret eden Nijnekamsk kentinin Belediye Başkanı Ramil Mullin ve beraberindeki heyet İçmeler’de fidan dikti.

Marmaris’in kardeş şehri Tataristan’ın Nijnekamsk kentinin Belediye Başkanı Ramil Mullin ve beraberindeki heyet, Marmaris ziyaretinde yanan ormanlar anısına fidan dikti. İçmeler’de fidan dikimi gerçekleştiren heyete Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift de eşlik etti.

Marmaris’te meydana gelen yangınları endişeyle takip ettiklerini dün yaşanan yangını söndürme çalışmalarına da canlı canlı şahitlik ettiklerini söyleyen Ramil Mullin, “Marmaris çok büyük yangın felaketleri geçirdi. Başkanımız Mehmet Oktay’a geçmiş olsun dileklerimizi iletmiştik. Çevreci olarak sorumluluğumuz gereği bu yanan yerlerin tekrar yeşermesine katkı vermek istedik. Cennet Marmaris’in tekrar eski günlerine kavuşacağı günleri sabırla bekliyoruz” dedi.

Nijnekamsklı heyet, Amos, Bayır, Kızkumu, Turgut Şelalesi gibi Marmaris’in tarihi ve doğal güzelliklerini de gezdi.