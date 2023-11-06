Bilecik Belediyesi ile İzmir’in Ödemiş ilçe belediyesi kardeş şehir olma yolunda ilk adımı attılar.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, İzmir’in Ödemiş ilçesinde düzenlenen 18’inci Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisine katıldı. Sergi öncesi Başkan Subaşı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan V. Mustafa Özuslu ile Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş’i ziyaret ederek, tesisler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. İzmir’in incisi olarak bahsettiği Ödemiş’i çok sevdiğini belirten Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, ardından sergiye geçerek birbirinden güzel bitki ve fidanları inceledi. Subaşı, ‘’Bu etkinliği düzenleyen başta Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş olmak üzere etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ödemiş ile kardeş şehir olmak için karşılıklı girişimlerimize başladığımız müjdesini de buradan duyurmak istiyorum. Başkanımız Mehmet Eriş ile bunun konuşmasını yaptık. Böylesine güzel bir yer ile kardeş şehir olmak bizleri çok mutlu edecektir’’ ifadelerini kullandı.