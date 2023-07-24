Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO), Cumhuriyetin 100. Yılı ve Erzurum Kongresi’nin 104. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği program kapsamında, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ile Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Erzurum Kongre binasında düzenlenen kutlama törenlerine katıldılar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un da katıldığı Erzurum Kongre Binasındaki törenler açış konuşmalarının ardından bina bahçesinde ve içerisindeki kongre salonunda yapılan temsili canlandırmalarla devam etti. Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncuları oyuncularından Onur Emre Teber’in Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı programda, temsili asker tarafından Türk bayrağı TBMM Başkanı Kurtulmuş’a teslim edildi. Kurtulmuş, Türk bayrağını öperek teslim aldı.

Başkanlar delege sırasında temsili canlandırmayı izlediler

Dua edilen programda, Erzurum Kongresi’nin imzalandığı odada, oyuncular tarafından 23 Temmuz’da yaşananların anlatıldığı temsili gösteri yapıldı. Erzurum Kongresi’nde alınan kararların basıldığı gazetenin vatandaşlara dağıtıldığı programda, Erzurum Halk Oyunları ekibi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da gösteri yaptı. Kongre binasındaki törenlere katılan Başkan Özakalın ve STSO Başkanı Zeki Özdemir de, 104. Yıl önceki kongrede delegelerin oturdukları sıralardan temsili canlandırmaları izlediler. Kongre binasındaki törenler, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un protokol üyeleri ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Erzurum Kongre Binasındaki kutlama programlarının ardından Çifte Minareli Medrese’de, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, “Cumhuriyetin Kuruluşunda Erzurum’un Önemi ve Erzurum Kongresi” konulu bir konferans verdi. Konferansa, her iki Odanın Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle vatandaşlar katıldı.

Özakalın; “Aynı kararlılık ve iradeyi bugün de yineliyoruz”

Konferans öncesi bir konuşma yapan Başkan Özakalın kurtuluş mücadelesinin en önemli yapı taşlarından olan Erzurum’da 104 yıl önce gerçekleştirilen tarihi kongrede alınan, “Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz” kararlılığı ve iradesini bugün de yinelediklerini söyledi. Özakalın konuşmasına şöyle devam etti; “Türk Milletini kurtuluş hedefi etrafında birleştiren Erzurum Kongresi’nin 104. Yıldönümünde İstiklal Mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm Kuvâ-yı Milliye kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün, 104’üncü yıldönümünü coşkuyla kutladığımız Erzurum Kongresi ve akabindeki Sivas Kongresi’nin, bugün belki birçoğumuzun tahayyül bile edemeyeceği zor şartlar altında gerçekleştirildiğini biliyoruz. Kurtuluş mücadelesinde çıkılan yolda ilk adımların atıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi ile Erzurum ve Sivas Kongreleri, ulusal bağımsızlığımızın kazanılmasında çok büyük önem taşımaktadır. Bu kongre, halkın temsilcileri tarafından toplanan ve Milli Mücadele’nin dönüm noktalarından olan sivil bir inisiyatiftir. Oldukça geniş bir bölgeden seçilen delegelerin katıldığı bu kongre tam bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirilmiştir. Erzurum Kongresi’nde sadece bölgeyi değil, tüm yurdu ilgilendiren kararlar alınmıştır. Bu kararlar sonraki günlerde Milli Mücadele hareketinin iç ve dış politikasının belirlenmesinde belirleyici olmuştur.”

Konuşmasında, “Odamızın 2023-2026 Yılı Stratejik Planı kapsamında düzenlenen etkinlikte; Cumhuriyeti kuran şehirler olarak; Erzurum’un ardından ülkemizin bağımsızlık ateşinin harlandığı kadim şehrimiz Sivas’tan da misafirlerimizi ağırlıyoruz” diyen Başkan Özakalın şunları söyledi; “Davetimiz üzerine programımıza katılan ve Kardeş Oda Protokolü imzaladığımız Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın, 4 Eylül’de 2023’te Sivas Kongresi’nin 104’üncü Yıldönümünde düzenleyeceği etkinliklere de biz ETSO olarak katılım sağlayacağız. Kardeş Oda Protokolümüz kapsamında karşılıklı olarak yapacağımız etkinlikler ileride Sivas ve Erzurum arasında ticaret anlamında yeni işbirliklerinin yapılması, bilgi ve tecrübelerin paylaşımı ve ortak yürütülecek projelerin temelini oluşturacağına inanıyoruz. ETSO Yönetimi olarak yine Stratejik Planımız çerçevesinde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 2025 yılı Turizm Başkenti seçtiği Erzurum’u tarihi, kültürel, ticari, sosyal, sanatsal her yönüyle gündemde tutma kararı aldık. Bu kapsamda 2024 yılındaki ilk yurtdışı gezimizi kardeş odamız Sivas TSO ile birlikte bazı temaslarda bulunmak ve gözlem yapmak üzere 2024 Yılı Turizm Başkenti seçilen Özbekistan’ın Şehrisebz’e kentine yapmayı planlıyoruz.”

Başkan Özdemir’den ETSO’ya teşekkür

Özakalın’ın ardından konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir de, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile güzel bir birliktelik başlattıklarını belirterek, sahip oldukları Selçuklu dönemi eserlerine bakılarak iki şehrin bu birlikteliğinin aslında 13. asırda başladığını söylemenin daha doğru olacağını vurguladı. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir şehirde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve misafirperverliğinden dolayı ETSO’ya teşekkür eden Başkan Özdemir, 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 104. Yıldönümünde de ETSO heyetini Sivas’ta ağırlamaktan mutlu olacaklarını ifade etti.

Prof. Dr. Küçükuğurlu, konferans verdi

Açış konuşmalarının ardından Prof. Dr. “Cumhuriyetin Kuruluşunda Erzurum’un Önemi ve Erzurum Kongresi” konulu konferans verdi. Cumhuriyet meşalesinin Erzurum Kongresi’nde yakıldığını ve milli mücadelenin bu kongrede başlatıldığını kaydeden Prof. Dr. Küçükuğurlu, “Erzurum Kongresi çok demokratik bir kongredir. Mustafa Kemalpaşa Erzurum’da kongre dahil 57 gün kalmış ve bu süreçte Erzurum’un hemşehrisi ve milletvekili olmuş, kendisine nüfus cüzdanı çıkarılmış. Yani Mustafa Kemal Paşa’ya sahip çıkmış Erzurumlular Mustafa Kemal Paşa’nın en zor günlerinde onun yanında yer almışlar ve onu yalnız bırakmamışlar” dedi. Prof. Dr. Küçükuğurlu’ya konferansın ardından düzenlenen etkinliğe katkılarından dolayı iki Oda Başkanı tarafından plaket verildi. Çifte Minareli Medrese’deki program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) heyeti, Erzurum’daki 2 günlük programın ardından Başkan Özakalın, ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri tarafından memleketlerine uğurlandı. Özakalın, Sivas’tan gelen misafirlerini uğurladıktan sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un STK’lar ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıya katıldı