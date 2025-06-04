Adıyaman’ın Kahta ilçesi Çataltepe ilk/ortaokulu idareci ve öğretmenlerinin ortak çabalarıyla toplanan roman, hikaye vb. kitaplar, kardeş okul olarak seçtikleri Erikli Aktoprak ilk/Ortaokulu kütüphanesine kazandırıldı.

Köy çocuklarına daha iyi eğitim verebilme adına böyle bir projeyi gerçekleştirmek istediklerini belirten Çataltepe ilk/ortaokulu Müdürü Selahattin Öztürk, "Okulumuzun idareci ve öğretmenleri tarafından içerisinde hikaye ve romanlardan oluşan 5 koli kitap toplandı. Toplanan kitaplar kardeş okulumuz olan Erikli Aktoprak ilk/Ortaokulu kütüphanesine yerleştirildi. Köydeki öğrencilerimizin gözlerindeki mutluluk ve heyecan yaptığımız bu projenin ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu. Biliyoruz ki kitapla yetişen nesillerin hayat hikayeleri hep başarılı olur. Geleceklerini kitaplardan edindikleri tecrübelerle inşa eden çocuklarımız, erdemli bir geleceğe doğru koşan insanlar olacaklarından hiç şüphemiz yoktur. Emeği geçen tüm idareci ve öğretmen arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yeni açılan kütüphanenin kardeş okulumuza hayırlı olmasını diliyor ve tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.