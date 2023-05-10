Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan deprem felaketi sonrasında kente gelen afetzede vatandaşların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanması için başlatılan ‘Kardeş Kart’ uygulaması devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından bölgede önemli çalışmalar yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi, devreye aldığı sosyal projelerle kente gelen afetzedelerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Afetzedelerin toplu taşımayı ücretsiz kullanabilmeleri için deprem felaketinden hemen sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Kardeş Kart’ uygulaması devam ediyor. Bu zamana kadar toplam 7 bin 818 afetzede ‘Kardeş Kart’ sahibi oldu. Bu uygulama ile 31 Ağustos’a kadar afetzede vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm toplu taşıma araçlarından ve Tekel Otoparkından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

“7 bin 818 vatandaşa kartlarını verdik”

‘Kardeş Kart’ uygulaması ile ilgili bilgi veren SAMULAŞ A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Beler, Kardeş Kart’a sahip olmak isteyen vatandaşların öncelikle AFAD veya e-Devlet üzerinden afetzede olduklarını gösterir belge almaları gerektiğini belirterek, “Afetzede vatandaşlarımız aldıkları belge ve kimlikleriyle Büyük Cami Alt Geçidi’ndeki Samkart Başvuru Merkezimize geldiklerinde müracaatlarını alıyoruz ve hemen ardından kartlarını teslim ediyoruz. Bugüne kadar 7 bin 818 vatandaşımıza kardeş kartlarını teslim ettik" dedi.

“Afetzede vatandaşlarımızın yanındayız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, deprem felaketi sonrasında tüm ekipman ve personel gücü ile bölgede çalışmalarda yer aldıklarını belirterek, “Deprem bölgesinde yaptığımız çalışmaların yanında kentimize gelen afetzede vatandaşlarımız için de bir dizi çalışma gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bu çalışmalardan birisi de afetzede vatandaşlarımızın ulaşım imkanlarından rahatlıkla yararlanmalarını sağlamak için başlattığımız ‘Kardeş Kart’ uygulamasıdır. Vatandaşlarımız bu uygulamadan yararlanmaya devam ediyorlar. ‘Kardeş Kart’ ile 31 Ağustos’a kadar afetzede vatandaşlarımız Samsun Büyükşehir Belediyemize ait tüm toplu taşıma araçlarından ve Tekel Otoparkı’ndan ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Biz hem deprem bölgesinde hem de kentimizde bulunan afetzede vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız, yanlarında olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.