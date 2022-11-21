Erzincan’da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘Kardeş Esnaf Kampanyası’ ile ihtiyaçlı çocukları sevindiriliyor.

Erzincan’da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘Kardeş Esnaf Kampanyası’ ile ihtiyaçlı çocukları sevindiriliyor.

Erzincan’da farklı sektörler de faaliyet gösteren esnaf, bir araya gelerek bir kampanya başlattı. Para kabul edilmeyen kampanyada ihtiyaçlı çocuklar için mont ve bot toplanırken, toplanan ürünlerin paketleme işlemleri yapılıp dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Kardeşi Emre Doğan ile kampanyaya öncülük eden Yakup Doğan, “Geçen kış başlatmış olduğumuz ‘Kardeş Esnaf Kampanyası’ ile şehrimizde üşüyen çocuk kalmasın demiştik. ‘Veren el’ olmadığımızı söyleyip emanetçi olduğumuzu vurgulamıştık. Hep beraber omuz omuza verip emanetlerin sahiplerini incitmeden titizlikle bir proje yürütmüştük. Çocuklarımıza mont ve bot ulaştırmıştık. Bu yıl ise yurt dışından dostlarımız bizlere ulaşarak projeyi tekrarlamamızı isteyip katkıda bulundular. Bot ve mont yardımı için kolları sıvadık. Buna vesile olmanın sevinci içerisindeyiz. Hepinize teşekkür etmek isterim. Projemiz; 15 Kasım 2022 / 25 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Katkıda bulunmak isteyenler için; 1- Kampanyamızda para kabul edilmemektedir. 2- İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin beden ve ölçü bilgilerini vereceğiz. Sizler dilediğiniz yerden yahut bizlerin belirlediği indirimli mağazalarımızdan bot ve mont alacaksınız. 3- Dağıtım aşamasında kendi götürmek isteyen arkadaşlara adres bilgisi vereceğiz. Dilerseniz de dağıtımını bizler yapacağız. 4- Projemizde harcamalarımız, paketlemelerimiz vs. şeffaf bir şekilde paylaşılacak olsa da dağıtım aşamasında hiçbir kardeşimizi mahcup etmeyeceğiz. Görüntü, video kaydı paylaşılmayacaktır. Unutmayalım ki bu yaptıklarımız yalnızca dayanışma amaçlıdır. Bu tavrımıza hassasiyetle destek olacağınızdan şüphem yoktur.” diye konuştu.