Burdur’un Halıcılar köyünde keçi ağılında tüfekle vurulmuş halde bulunan Cihan K.’nin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Katil zanlısı kardeş Ahmet K., ağabeyinin kendisine tecavüz etmeye çalıştığını öne sürerek önce korkutmak için ateş edeceğini ancak uyanıp karşı koymasından endişelenerek doğrudan vurduğunu itiraf etti. Olayla ilgili 3 kardeş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, baba Ahmet K. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

22 Şubat’ta Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyünde köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulunan keçi ağılında Cihan K.(44), kardeşi Ahmet K. (36) tarafından tüfekle vurulmuş halde buldu. Ahmet K., durumu kardeşi Ferhat. K.’ye (27), ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Cihan K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Ahmet K. (80) ile maktulün kardeşlerinden Ferhat K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken cinayeti işlediğini itiraf eden kardeş Ahmet K. tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Cinayet ile ilgili sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"Bana tecavüz etmek istedi, kendime yediremedim"

Katil zanlısı Ahmet K.’nin iddianamede yer alan savunmasında, "Olaydan yaklaşık bir hafta önce ağabeyi Cihan K.’nin kendisine tecavüz etmeye kalkıştığını ama bunu engellediğini, olay günü sabah ezanından sonra ağabeyinin tekrar kendisine tecavüz etmeye çalıştığını ama bunu yine engellediğini ancak bu olaya çok sinirlendiğini ve bunu hazmedemediğini, saat 08.30 sıralarında kulübedeki av tüfeklerinden birini alarak ağabeyine iki el ateş ettiğini, aslında niyetinin ağabeyini vurmak değil korkutmak olduğunu ama daha sonra uyanıp kendisine karşı gelir diye endişelenerek aağabeyini vurduğunu, tüfeği ise kulübenin arkasında bulunan saman balyalarının arasına saklayıp kıyafetleri ise kömürlüğe sakladığını boş kartuşları ise sobanın içinde yakıp arta kalan demir parçalarını dere kenarına attığını, daha sonra saat 09.00 gibi ağabeyi Ferhat K.’yi arayarak ’Ağabeyim Cihan K.’yi vurmuşlar’ diyerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığını, jandarmanın da ihbar sonrası geldiğini, babası ve diğer kardeşlerinin olayla bir ilgisinin olmadığını, kimsenin ağabeyini vurması için telkinde bulunmadığını, olayı tamamen tecavüz olayına sinirlenmesinden dolayı gerçekleştirdiğini ve bu durumu kimsenin bilmediğini" belirttiği ifadelere yer verildi.

Ayrıca tutuklu sanık Ahmet K.’nin cezaevindeyken ziyaretine gelen kardeşleri Doğan K. (34) ve Ferhat K.’ye sol avucunun içine "Başınıza dert almayın. Bir yere koyun ben yerini bileyim, nerede siz onu bilmiyorsunuz, mermi doldurma aparatı amcamda kalmıştı" şeklinde yazı yazdığı ve camdan kardeşlerine bunu gösterdiği esnada görevli infaz koruma memurları tarafından durumun fark edilerek müdahale edildiği konusuyla ilgili olarak Ahmet K., savunmasında bunun nedeninin ailesinin başına herhangi bir olay gelmesini istemediği çünkü ailesinin ağabeyinin gerçekleştirmek istediği cinsel saldırıdan bilgilerinin olmaması ve kendilerini korumaları için köydeki evlerinde bulunan başka bir av tüfeğinin bulunduğu yeri söylemek için olduğunu belirttiğine yer verildi.

Şüphelilerden kardeş Ferhat K. ise iddianamedeki savunmasında, "Kardeşleri Cihan ve Ahmet K. ile birlikte hayvanlara bakmak için yayla evinde kaldıklarını, yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için dönüşümlü olarak köye gittiklerini, olay tarihinden bir gün önce ikindi vakitlerinde ekmek ve erzak almak için köye geldiğini, o gün babası Ahmet K.’nin evinde kaldığını, sabah 09.00 gibi kardeşi Ahmet K.’nin Cihan K.’nin telefonla kendisini arayarak ’Cihan’ı vurdular kaçtılar, havuzu temizliyordum 2 el ateş sesi duydum’ dediğini, bunu babası Ahmet K.’ye söylediğini ve beraber köy muhtarına haber verdiklerini, muhtarın da durumu jandarmaya bildirdiğini, yayla evinde toplam 3 adet av tüfeği olduğunu ve bu tüfeklerin Cihan K.’ye ait olduğunu, kardeşleri ve babasının Cihan K. ile herhangi bir problem olmadığını, Cihan K.’nin ölümüyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını, en son olay gününden 20 gün kadar önce hayvanları otlatırken yaklaşan bir tilkiye cinayette kullanılan tüfek ile ateş ettiğini daha sonra herhangi bir atışta bulunmadığını, olay günü cihan ve Ahmet’in vücuduna veya kıyafetlerine dokunmadığını" söylediği belirtildi.

Şüphelilerden diğer kardeş Doğan K. ise iddianamedeki ifadesinde olay günü sabah 06.30 sıralarında işe gitmek için evden ayrıldığını, olay anında kereste fabrikasında çalıştığını, olaydan 09.00 sıralarında Ferhat K.’nin aramasıyla haberinin olduğunu, iş yerinden izin alarak 09.30 sıralarında köye geldiğini ve jandarma ekipleri ile birlikte yayla evine gittiğini, olay yerinde kulübeye girmediğini, ağabeyi Ahmet K.’nin diğer ağabeyi Cihan K.’yi neden vurduğunu bilmediğini, olay günü ve öncesinde herhangi bir şekilde silah kullanmadığını Cihan K. ve Ahmet K.’ye hiçbir şekilde temas etmediğini alınan swaplarda neden atış artığı tespit edildiğini bilmediğini belirttiğine yer verildi.

İddianamede maktulün diğer kardeşleri olan ve tutuksuz yargılanan Ferhat K. ile Doğan K.’nin (34) her ne kadar olay günü kulübede olmadıklarını ve olaydan kısa süre önce ikisinin de hiçbir şekilde ateşli silah kullanmadıklarını, ağabeylerinin ölümünü telefonla öğrendiklerini söyleseler de yapılan swap analizinde ellerinde ve kıyafetlerinde ateş artıkları (barut) tespit edildiği, bu yüzden olay anında orada bulundukları suçu Ahmet K. ile müştereken işledikleri iddia edilirken 3 kardeş hakkında da “beden bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmaları istendi. Maktul Cihan K.’nin babası Ahmet K. hakkında ise olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.