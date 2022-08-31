Aydın Ticaret Borsası ve İstanbul Ticaret Borsası, Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı-WorldFood İstanbul Fuarı’nda buluşacak.

Aydın Ticaret Borsası ve İstanbul Ticaret Borsası, Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı-WorldFood İstanbul Fuarı’nda buluşacak.

Gıda ve içecek üreticilerinin ve Türkiye’nin önde gelen alıcılarının yer aldığı WorldFood İstanbul, 1-4 Eylül 2022 tarihlerinde TÜYAP Fuar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Uluslararası katılımcı ve ziyaretçi profiliyle dikkat çeken WorldFood İstanbul Fuarı’nda Aydın Ticaret Borsası ve İstanbul Ticaret Borsası, borsa üyeleriyle birlikte ziyaretçilerini ağırlayacak. Gıda ve içecek sektöründen üretici firmalarına dünyanın dört bir yanından sektör profesyonelleri ve alıcılar ile bir araya gelme imkanı sunan ve Türkiye’nin ticaret hacminin büyümesine olanak sağlayan WorldFood İstanbul Fuarı’nda katılımcı firmalar, 4 gün boyunca yerli ve yabancı ziyaretçiler ile buluşarak markalı ürünlerini tanıtma imkanı bulacak.

Aydın Memecik Zeytinyağı, WorldFood İstanbul’da tanıtılacak

Markalaşmanın arttırılması, bölgemiz ürünlerinin ulusal ve uluslararası imajının güçlendirilmesi, yurtiçi tüketimin arttırılması, tağşişli yağ satışlarının engellenmesi konusunda özverili çalışmalarda bulunan Aydın Ticaret Borsası, coğrafi işaret tescilini aldığı Aydın Memecik Zeytinyağının ayırt edici özelliklerini ziyaretçilerle paylaşacak. WorldFood İstanbul Fuarı’nda, Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council /IOC) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistleri tarafından coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytinyağı tadımı yaptırılarak tadım kriterleri ile kaliteli zeytinyağının ayırt edici özellikleri ziyaretçilere anlatılacak.

WorldFood İstanbul Fuarı’na hem ihracat yapan hem de ihracat potansiyeli yüksek olan Aydın Ticaret Borsası üyelerine destek olmak için katılım sağladıklarını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; “Gıda sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan Uluslararası Gıda Fuarı WorldFood İstanbul’da, kardeş borsamız olan İstanbul Ticaret Borsası ile ortak stantta yer alacağız. Borsamız üyelerinin de katılım sağlayacağı ortak standımızda üyelerimiz, uluslararası firmalarla bir araya gelerek, önemli iş görüşmeleri kurma imkânı bulacaktır” dedi.

Çondur, fuarda, AB tescilli Aydın Kestanesi ve Aydın İnciri başta olmak üzere coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın Memecik Zeytini, Aydın Çam Fıstığı ve Aydın Yamalak Sarısı Zeytininin yanı sıra Aydın kestanesinden üretilen kestane şekerinin fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını ifade etti.

Uluslararası Zeytin Konseyi tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistlerimiz tarafından fuar boyunca ziyaretçilere coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytinyağı tadımı yaptırılacağını ifade eden Çondur, doğru ve kaliteli zeytinyağı tüketimi hakkında bilgilenmeleri için ziyaretçileri Aydın Ticaret Borsası standına davet etti.

Aydın Ticaret Borsası, TÜYAP Fuar & Kongre Merkezi’nde 4 gün sürecek olan WorldFood İstanbul Fuarı’nda, Salon 5 - Stant C501’de ziyaretçilerini ağırlayacaktır.