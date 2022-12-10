Adıyaman Gölbaşı Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş, Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Adıyaman Gölbaşı Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş, Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Adıyaman Gölbaşı Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş’ı makamında konuk etti. Başkan Turan ve Toydaş ile uzun uzun sohbet eden Başkan Güder, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Battalgazi Belediyesi’nin bölgede örnek çalışmalara imza attığının altını çizen Adıyaman Gölbaşı Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan, “Biz kardeş belediyeyiz. Onun için Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’i ziyaret ettik ve istişarelerde bulunduk. Başkanımız bölgede örnek alınacak projelere imza atıyor. Belde belediyeler olarak bizlerinde takdirini topluyor. Misafirperverliğinden ötürü başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İnsanlar bulundukları yeri değiştirmeli, güzelleştirmeli”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise “İnsanlar bulunduğu yeri ve makamı güzelleştirmeli, değiştirmeli’ diyerek sözlerine başladı. Güder, “Çelikhan ve Gölbaşı Belören Belediyelerimiz, bizim kardeş belediyelerimizdir. Bizler 2019 yılında görevi devir aldıktan sonra Malatya olarak bir deprem yaşadık ve ardından bir pandemi süreciyle karşı karşıya kaldık. 2020 ve 2021 yılı bu şekilde geçmiş oldu. Battalgazi Belediyesi olarak projelerimizin çoğunu 2022 yılında başlattık. Bir ilin yapabileceği çalışmaları bizler ilçe belediyesi olarak yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Dünya lideri Cumhurbaşkanımızın destekleriyle yolumuza devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz çalışmaların meyvesini Battalgazi’de alıyoruz. İlçemizin nüfusu her geçen gün daha da artıyor. Buda yaptığımız hizmetlerin sonucudur. İstişare kültürüne dayalı olarak yönettiğimiz ilçemize gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz. Ziyaretlerinden ötürü belediye ve ilçe başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkanlar birbirlerine karşılıklı hediyeler sundu.