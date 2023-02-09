BİTLİS (İHA) – Azerbaycan halkının Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olan vatandaşlar için topladığı insani yardım malzemelerini taşıyan 12 tır, deprem bölgesine gidiyor.

BİTLİS (İHA) – Azerbaycan halkının Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olan vatandaşlar için topladığı insani yardım malzemelerini taşıyan 12 tır, deprem bölgesine gidiyor.

Azerbaycan halkının Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olan vatandaşlar için topladığı insani yardım malzemelerini taşıyan ve Bakü’den yola çıkan 12 tır, Türkiye’ye giriş yaptı. Azerbaycan’dan Türkiye’deki depremzedelere destek olmak için yola çıkan 12 tır, akşam saatlerinde Bitlis’in Adilcevaz ilçesinden geçerek deprem bölgesine gitti. Korna çalarak bölgeden geçen konvoydaki araçların önünde Türk ve Azerbaycan bayrakları dikkat çekti.