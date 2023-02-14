Deprem bölgesi 10 ilin adliyeleri “Kardeş Adliye” uygulamasıyla eşleştirilirken, Eskişehir Adliyesi’nden 11 gönüllü personel kardeş adliye olarak belirlenen Elbistan Adliyesi’ne doğru yola çıktı.

Deprem bölgesi 10 ilin adliyeleri “Kardeş Adliye” uygulamasıyla eşleştirilirken, Eskişehir Adliyesi’nden 11 gönüllü personel kardeş adliye olarak belirlenen Elbistan Adliyesi’ne doğru yola çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin ardından afetten etkilenen 10 ildeki adliyeler ile diğer adliyeler “Kardeş Adliye” uygulamasıyla eşleştirildi. Eskişehir Adliyesi, Elbistan Adliyesi’ne kardeş olarak belirlendi. Bu çerçevede Eskişehir Adliyesi’nden gönüllü olarak Elbistan Adliyesi’ne gitmek isteyen görevlilerden ilk grup, uğurlama töreni ile alkışlar ve gözyaşları eşliğinde yola çıktı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Başsavcı Vekilleri ve çok sayıda adliye personeli deprem bölgesine giden gönüllüleri uğurlamak için adliye önünde toplandı. Başsavcı Yeldan, “Bugün burada gönüllü olan arkadaşlarımızdan ilk grubumuzu kardeş Elbistan’ımıza gönderiyoruz. Gönüllü olmak isteyen personellerimizin sayısı da günden güne artmakta. Elbistan’a giden arkadaşlarımız milletimizin ayağa daha güçlü kalkabilmesi adına çalışacaklar. Allah hepsinin yardımcısı olsun” diye konuştu.

Gönüllü olan 11 kişilik ilk grup, çalışma arkadaşlarıyla vedalaşırken, personelin birçoğu gözyaşlarına hâkim olamadı. Vedalaşmanın ardından araçları ile hareket eden ekip alkışlarla uğurlandı.