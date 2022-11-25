Türkiye’nin ilk entegre sanayi kuruluşu Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş., nisan ayında başlattığı 4 Numaralı Yüksek Fırınının yenileme çalışmalarını tamamladı.

Türkiye’nin ilk entegre sanayi kuruluşu Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş., nisan ayında başlattığı 4 Numaralı Yüksek Fırınının yenileme çalışmalarını tamamladı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla yenilenen yüksek fırın törenle hizmete alındı. Yüksek fırın yenileme çalışmalarının planlanan tarihte gecikme olmadan tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Bayraktar, "Fırınımızın yenileme çalışmalarının tamamlanıp, faaliyete alınıyor olmasının, büyük KARDEMİR ailesine, kentimize ve Türk çelik sektörüne hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Bayraktar, konuşmasında, çelik üretim faaliyetlerinde yüksek fırınların önemini ve yenileme çalışmalarına değindi. Konuşmaların ardından Karabük İl Müftü Yardımcısı Mahmut Emin’in dualarıyla 4 Numaralı Yüksek Fırın Kontrol Odası’nda, fırının işletmeye alınması için butona basılması ile birlikte ateşleme töreni gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, toplam 4 adet yüksek fırını ve çelikhanesi ile birlikte yıllık 2,5 milyon ton sıvı ham çelik üretimi gerçekleştiren fabrikanın, mevcut tesislerin yenilenmesi ve yeni yatırım hedefleri ile ulusal ve uluslararası çelik sektöründe gün geçtikçe güçlenmeye devam ettiği belirtildi.

Özellikle vasıflı çelik ve yeni ihracat pazarları konusunda çalışmalarını ilerleten şirketin, 2022 yılı içerisinde tamamlamış olduğu iki yüksek fırın yenilenmesi ile gelecek yıllara daha emin adımlarla ilerlediği kaydedildi.