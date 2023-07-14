Geçirdiği akut hepatit B virüs enfeksiyonu nedeniyle 9 yaşında karaciğer nakli olmak zorunda kalan Kardelen Yazkı (20), Kent Hastanesinde, annesinden alınan karaciğer dokusuyla yaşama tutundu. 11 yıl önce yaşam mücadelesini kazanan, büyüyüp hayat kavgası vermeye başlayan genç kız, “Hastalık, nakil ve sonraki süreç bana hayatın çok değerli olduğunu öğretti. Küçükken anlamamıştım ama artık büyüdüm. Çalışıyorum ve geleceğe umutla bakıyorum. Hayat güzel, yaşamak çok güzel” dedi.

İzmir’de oturan 2 çocuk annesi, ev kadını Pembe Büyükkoçak ile Emin Yazkı’nın tek kızları olan Kardelen Yazkı, 2012 Ağustos’ta annesi ile birlikte Konya’nın Kadınhanı ilçesine bağlı Söğütözü Köyü’nde oturan anneannesini ziyarete gitti. Ancak, daha ilk akşamlarında Kardelen hastalandı, mide bulantısı, kusma, halsizlik şikayetleri başladı. Ertesi sabah annesi tarafından önce çocuk hastanesine götürülen Kardelen oradan da Selçuk Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yapılan tetkikler sonucunda küçük kıza Hepatit B’ye bağlı karaciğer yetmezliği tanısı koyuldu. Bu tanıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine gönderilen Kardelen’in sağlık durumu kötüleşince 26 Ağustos 2012 günü karaciğer nakli için ambulansla İzmir’e Kent Hastanesine sevk edildi. Kardelen, bir gün sonra Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü kurucu başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç başkanlığındaki ekip tarafından ameliyata alındı. Kardelen’e annesi Pembe Büyükkoçak’tan alınan karaciğer dokusu nakledildi. Öyküsünde enfeksiyona yol açabilecek nakilden birkaç ay önce gerçekleşen diş çekimi dışında herhangi bir şüpheli durum olmayan Kardelen hızla iyileşti, taburcu edildi.

“Zor ve kötü günleri geride bıraktım”

Ağabeyi ve annesi ile birlikte yaşayan, çocukluk yıllarına unutulmayacak çok şey sığdırdığını belirten Kardelen, “Hastalanmadan önce sağlıklı, voleybol ve jimnastik antrenmanlarına katılan, çok hareketli bir çocuktum. Akut Hepatit B yüzünden bir anda hayatım alt üst oldu. Şükürler olsun ki sonuç güzel. Bugün sağlıklıysam bunu donörüm anneme ve karaciğer nakil ameliyatımı başarıyla gerçekleştiren Kent ekibine borçluyum. O zor ve kötü günleri geride bıraktım. Yılda bir kontrollerime gidiyorum, gayet sağlıklıyım. Nakil olduğumda 9 yaşımdaydım, üzerinden 11 yıl geçti. Ortaokulu bitirdim, çalışmam gerektiği için liseyi açıktan okumak zorunda kaldım. Geçen yıl animatörlük yaptım. Sonrasında waffle ustası oldum. Şu an yeni iş arayışlarındayım, sürekli kendimi geliştirmek için çabalıyorum. Hastalık, nakil ve sonraki süreç bana hayatın çok değerli olduğunu öğretti. Küçükken anlamamıştım ama artık büyüdüm. Çalışıyorum ve geleceğe umutla bakıyorum. Hayat güzel, yaşamak çok güzel” ifadelerini kullandı.

“Karaciğerinin tamamı iflas etmişti”

Kardelen’e 11 yıl önce Akut Hepatit B’ye bağlı çok ani gelişen bir karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil yaptıklarını belirten Prof. Dr. Murat Kılıç, “Kardelen bize Konya’dan gönderilmişti, durumu çok ciddiydi. Hepatit B geçiren hastalarda yüzde 1 gibi görülen çok nadir bir durumu yaşıyordu, karaciğerinin tamamı iflas etmişti. Nakil olmasa bir iki gün içinde kaybedebileceğimiz bir hastaydı. Annesinden yaptığımız nakil sonrasında hızla iyileşti. Kardelen gayet sağlıklı, yılda bir kontrollerine geliyor. Çocuk hastalarımızın sağlıkla büyümelerini görmek bizim tüm yorgunluklarımızı unutturuyor” şeklinde konuştu.