Van Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan kar yağışı sonrası mahalle yollarında karla mücadele çalışması yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan kar yağışı sonrası mahalle yollarında karla mücadele çalışması yaptı.

Van’ın İpekyolu ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte harekete geçen büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçeye bağlı Ortanca Grup Mahalle yolunda kar temizleme çalışması yaptı. Sabahın erken saatlerinde çalışmalarını başlatan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yer yer 20 santimetreye ulaşan karı temizledi. Grup yolunda bulunan Ortanca, Köşebaşı, Beşçatak, Gövelek, Arıtoprak ve bağlı mezra yolları temizlenerek ulaşıma açıldı.

Mevsimin ilk karının yağdığını belirten Gövelek Mahallesi sakinlerinden Recep İnceoğlu, “Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında büyükşehir belediyesi ekipleri yollarımızı temizliyor. Yollarımız genelde zamanında açılıyor. Öğrencilerimizin mağdur olmaması için büyük bir hassasiyet gösteriliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Karla mücadele hazırlıklarını tamamlayan Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaklaşık 600 personel ve 300 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütecek.

Yapılan çalışma ile 13 ilçede kapalı mahalle ve mezra yolu kalmadı.