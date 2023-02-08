Yoğun kar yağışı ve tipinden dolayı kapanan Derecik-Şemdinli kara yolu ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşma açıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipinden dolayı kapanan Derecik-Şemdinli kara yolu ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşma açıldı.

Hakkari bölgesinde yaklaşık 1 haftadan beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Şemdinli-Derecik kara yolu üzerinde bulunan Canlıkayalar bölgesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede yol kapanınca onlarca araç mahsur kaldı. Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kar kalınlığının 2.5 metreye ulaştığı bölgede, yol saat 15.00 sularında ulaşıma açıldı.