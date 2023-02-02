Kahramanmaraş’ın 8 ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 283 kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kahramanmaraş’ın 8 ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 283 kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Yoğun tipi ve kar yağışı Kahramanmaraş’ın yüksek kesimli bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye ekipleri kapanan kırsal mahalle yollarının ulaşıma açılması için yoğun mesai yürüttü.Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan 8 ilçede 283 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm ekiplerin vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için sahada olduğu vurgulanırken, sorumluluk sahalarındaki mahalle ve grup yollarındaki çalışmaların hız kesmeden devam ettiği bildirildi.