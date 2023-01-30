Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehrin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ardından yürüttüğü çalışmayla 116 mahallede toplam 850 kilometrede yolların kar nedeniyle ulaşıma kapanmasını engelledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehrin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ardından yürüttüğü çalışmayla 116 mahallede toplam 850 kilometrede yolların kar nedeniyle ulaşıma kapanmasını engelledi.

Büyükşehir Belediyesi, mevsimin ilk karı yağmasının ardından vatandaşın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçelerde karla mücadele çalışmaları yürütüyor. Kulp, Lice, Çermik ve Çüngüş de etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 850 kilometre yol ağında yaptığı çalışmada kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı. 37 iş makinası, 66 personelle gerçekleşen kar temizleme çalışması sonunda 116 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Vatandaşların başta sağlık hizmetleri olmak üzere mağduriyet yaşamaması için yapılan karla mücadele çalışmaları, özellikle şehrin yüksek kesimlerinde aralıksız şekilde devam ettiği belirtildi.