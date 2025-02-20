Tunceli’de kar yağışı nedeniyle yolda kalan öğrenciler, jandarma tarafından misafir edildi.

Tunceli-Erzincan yolunda yaşanan ağır kış şartları sebebiyle yolda kalan Fırat Üniversitesi öğrencilerinin yardımına, jandarma ekipleri koştu. Otobüste bulunan 2 öğretim üyesi ve 27 öğrenci Pülümür Asayiş Komando Bölük Komutanlığında misafir edildi. Jandarma tarafından öğrencilere çorba, yemek ve çay ikramında bulunuldu. Gece boyunca misafir edilen öğrenciler, sabah saatlerinde yolun trafiğe açılmasıyla Elazığ’a gönderildi.