Oltu’da iki gündür kar yağışının devam etmesinin ardından, Oltulu esnaf yaptığı kardan adamın eline yerleştirdiği cağ kebabı ile ilgi odağı oldu.

Oltu’da iki gündür kar yağışının devam etmesinin ardından, Oltulu esnaf yaptığı kardan adamın eline yerleştirdiği cağ kebabı ile ilgi odağı oldu.

Cağ kebabı restoranı işletmecisi, iş yerine ilgi çekmek için kardan adamın eline cağ kebabı tutuşturdu. Cağ kebaplı kardan adam vatandaşların ilgisini çekerken, görenler kendisiyle fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

Taste Atlas’ın geleneksel yemek listesinde 9. sırada yer alan Oltu cağ kebabına, Oltulu işletme sahibi İbrahim Mansız, iş yeri önünde kardan adam yapıp eline cağ kebabı vererek tanıtım yapmak istedi. İş yerine gelenleri, kardan adam elinde cağ kebabı ile karşılıyor.

İşletme sahibi Mansız, "Uzun zamandır Oltu’muza kar yağmıyordu. Bugün şükürler olsun kar yağdı, bu karla beraber biz de kardan adam yaptık. Cağ kebabının reklamını bu şekilde düşündük, gayet ilgi görüyor, müşterilerimiz çok memnunlar" dedi.